مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية في أنحاء واسعة من البلاد

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

اندلعت مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، السبت، في أنحاء واسعة من البلاد، رفع بعضها لافتات تنتقد "إرهاب المستوطنين"، حسب ما كُتب عليها.

وذكرت القناة 12 العبرية، مساء السبت، أن العديد من المظاهرات خرجت في أكثر من مكان داخل إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو، دون ذكر عدد المحتجين.

وأوضحت القناة، في تقرير مصور على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من مظاهرة خرجت في توقيت واحد في البلاد، منها في تقاطع كركور الواقع بين مدينتي تل أبيب وحيفا.

ومن بين الأماكن الأخرى التي خرجت فيها المظاهرات، تقاطع "إلياكيم"، وهو تقاطع مروري وجسر حيوي يقع في شمال إسرائيل، وأيضا "مفترق غوما" وهو مفترق طرق رئيسي ومركزي يقع في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل أيضا.

يشار إلى أن شريط الفيديو الذي نشرته القناة للمظاهرة، أظهر أن المحتجين يحملون أعلام إسرائيل، ومعها لافتة كُتب عليها "معا ضد إرهاب المستوطنين".

من جهته، نشر يائير فولدز، مراسل صحيفة "هآرتس" العبرية، على صفحته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، فيديو كشف خلاله تظاهر العشرات أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "الكرياه" في تل أبيب.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "أوقفوا إرهاب المستوطنين".



وأشار مراسل "هآرتس"، إلى أنه من بين المتظاهرين عضو الكنيست عن حزب "حداش"، عوفير كسيف.

وقبل نحو أسبوع، دعا مئات القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة.

جاء ذلك في رسالة بادرت بها مجموعة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، وهي تضم نحو 600 مسؤول أمني متقاعد من الجيش وأجهزة الأمن العام "الشاباك" والاستخبارات الخارجية "الموساد" والشرطة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي.

ومنذ أسابيع، تشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.