مصر وقطر تدعوان لدعم مفاوضات واشنطن وطهران وخفض التصعيد

القاهرة / الأناضول

دعت مصر وقطر، السبت، إلى دعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، والتزام الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، فيما استعرض الوزير القطري نتائج زيارته الحالية إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين أمريكيين، وفق بيان للخارجية المصرية.

كما استعرضا تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية دعم المحادثات.

واعتبرا أن الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.

وشدد الجانبان على ضرورة تبني الأطراف الفاعلة مواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة خلال المرحلة الحالية، مع الاعتماد على الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وأكدا أن استقرار المنطقة يتطلب تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مصالح شعوبها.

يأتي ذلك في ظل هدنة مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، وسط حديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين الجانبين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.