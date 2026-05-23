خلال اتصال هاتفي بين رئيس وزراء قطر ووزير خارجية مصر، وفق بيانين لوزارتي الخارجية في البلدين

مصر وقطر تبحثان مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران وجهود خفض التصعيد خلال اتصال هاتفي بين رئيس وزراء قطر ووزير خارجية مصر، وفق بيانين لوزارتي الخارجية في البلدين

إسطنبول / الأناضول

بحثت مصر وقطر، السبت، مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكدتا ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وفق بيانين لوزارتي الخارجية في البلدين.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيانها، بأن الجانبين تشاورا بشأن مستجدات "المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، والتطورات الإقليمية المتلاحقة".

وتبادل الجانبان "الرؤى حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق بشأن تطورات الموقف، وتنسيق التحركات الرامية لاحتواء التوتر ومواصلة جهود خفض التصعيد في المنطقة".

ووفق البيان، توافق الجانبان على أهمية "تغليب الحوار والاحتكام للدبلوماسية لاحتواء الأزمة الراهنة"، وأكدا أن التفاوض "يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وتجنيب المنطقة تداعيات تصعيد غير محسوب يهدد السلم والأمن الإقليميين".

وشددا على "ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف، كركيزة أساسية لضمان التهدئة المستدامة، والحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو دوامة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار".

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، أن الجانبين استعرضا جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد بأن الاتصال الهاتفي تناول "تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء القطري "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وبما يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

ويأتي هذا الاتصال في وقت تقود فيه باكستان وساطة لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.