خلال لقاء في طوكيو بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي

مصر واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء في طوكيو بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي

القاهرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وقال بيان للخارجية المصرية إن عبد العاطي التقى تاكايتشي، الأربعاء، بالعاصمة طوكيو لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد عبد العاطي أن مصر توفر حلولا استراتيجية للشركات اليابانية الساعية إلى تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد الخاصة بها، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات واضطرابات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

ولفت إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، في ضوء ما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الأسواق.

وأعرب عن التطلع لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (شمال شرقي مصر)، بما يتيح للشركات اليابانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب.

كما أعرب عن التطلع إلى دعم رئيسة الوزراء والحكومة اليابانية للجهود المصرية الرامية إلى تشجيع مجتمع الأعمال الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

​​​​​​​واستعرض في هذا السياق ما حققته مصر من تقدم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وفق البيان.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر وتوسيع مجالات التعاون في الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي.

وبحث اللقاء فرص التعاون الثلاثي بين مصر واليابان والدول الإفريقية، مستعرضا الدور الذي تضطلع به مصر كبوابة رئيسية إلى القارة الإفريقية، باعتبارها إطارا واعدا لدفع التعاون المشترك في القارة الإفريقية.

واستعرض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين – إفريقيا" خلال الشهر الجاري بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، مؤكدا أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية.

ووجه دعوة إلى الجانب الياباني للمشاركة الفاعلة في المنتدى والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الإفريقية.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، ووقف الحرب في المنطقة.

واطلعت رئيسة الوزراء على الرؤية المصرية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك المستجدات في قطاع غزة والسودان ومنطقة القرن الإفريقي.



وأعربت عن تقديرها البالغ لعمق العلاقات المصرية - اليابانية وما تشهده من تطور لافت على جميع الأصعدة، وحرصها على تطويرها في المجالات المختلفة، وفق بيان الخارجية المصرية.

كما ثمنت الجهود المصرية الدؤوبة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.

والثلاثاء وصل عبد العاطي طوكيو في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اليابانيين، وإطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل مسارات التعاون المختلفة.