مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان أوضاع غزة والاتفاق الأمريكي الإيراني

القاهرة / الأناضول

بحثت مصر والاتحاد الأوروبي، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطورات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والأوضاع في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الألماني يوهان فاديفول والإيطالي أنطونيو تاياني، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، في لوكسمبورغ، وفق بيانات صادرة عن وزارة الخارجية المصرية.

كما التقى عبد العاطي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في بروكسل، حيث تناولت المباحثات عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وفق المصدر ذاته.

وتأتي اللقاءات بعد ساعات من إعلان الوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لوقف الحرب بينهما، على أن يُوقَّع الجمعة في سويسرا.

والتقى عبد العاطي نظيره الألماني، في لوكسمبورغ، قبيل انضمامهما إلى اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد "أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وألمانيا".

وخلال اللقاء، رحب الوزير المصري بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، معربا عن تطلعه إلى دور ألماني أكثر فاعلية بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وعلى هامش اجتماع مجلس المشاركة، عقد عبد العاطي لقاء مع نظيره الإيطالي، أكد خلاله الجانبان "عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، على خلفية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي لقاء آخر، بحث عبد العاطي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور.

وأكد أهمية تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة.

واستعرض الوزير المصري رؤية بلاده تجاه التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتسوية النزاعات في المنطقة، مرحبا بالاتفاق بين واشنطن وطهران.

كما التقى عبد العاطي رئيسة البرلمان الأوروبي في بروكسل، مشيدا بدورها في دعم مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واصفا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "تطور بالغ الأهمية" لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير المصري موقف بلاده من عدد من القضايا الإقليمية، و"في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وسوريا ولبنان"، محذرا من تداعيات هذه الأزمات على أمن واستقرار المنطقة.

ومن المقرر أن يتولى عبد العاطي، الاثنين، الرئاسة المشتركة للاجتماع الـ11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وفق بيان سابق للخارجية المصرية، الأحد.

وكان عبد العاطي قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي توقع صرف 4 مليارات يورو متبقية من حزمة مساعدات أوروبية لمصر بحلول عام 2027 على 3 شرائح، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي خلال الشهر ذاته صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار)، دعما للاقتصاد المصري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.