الوزير بدر عبد العاطي يبحث مع نظيره عبد الله بن زايد مستجدات المنطقة، ويشدد على ضرورة مراعاة أي اتفاق قادم للشواغل الأمنية الخليجية..

مصر والإمارات تبحثان مفاوضات واشنطن وطهران وتحذران من اتساع الصراع الوزير بدر عبد العاطي يبحث مع نظيره عبد الله بن زايد مستجدات المنطقة، ويشدد على ضرورة مراعاة أي اتفاق قادم للشواغل الأمنية الخليجية..

القاهرة/ الأناضول

بحثت مصر والإمارات، الاثنين، مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ومستجدات الأوضاع الإقليمية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للتشاور حول "مستجدات الأوضاع الإقليمية المتلاحقة" وفق بيان للخارجية المصرية.



وأكد عبد العاطي، خلال استعراض مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، على أهمية "تغليب المسار الدبلوماسي" باعتباره الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.



كما أعرب عن تطلعه لأن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى "اتفاق يضمن إنهاء الحرب ويمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي".



وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة النطاق في 28 فبراير/ شباط 2025، ضد إيران، مما أدى إلى دخول منطقة الشرق الأوسط في موجة غير مسبوقة من التصعيد العسكري، وسط ترقب لنتائج المفاوضات الجارية حاليا بين طهران وواشنطن عبر وساطة باكستانية لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة.



ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.



وشدد عبد العاطي، في هذا السياق، على ضرورة أن يأخذ أي اتفاق قادم في الاعتبار "الشواغل الأمنية" لدول الخليج بما يضمن صون الأمن القومي العربي.



يُذكر أن الإمارات ودول خليجية وعربية أخرى تعرضت لهجمات (بعضها استهدف منشآت مدنية) نفذتها إيران في سياق ردها العسكري على العدوان الإسرائيلي والأمريكي، وهو ما أدانته تلك الدول وطالبت بوقفه.



وثمن الوزيران خلال الاتصال عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق لمواجهة التحديات المتسارعة في المنطقة.

