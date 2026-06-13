مصر وأوزبكستان تبحثان التطورات في المنطقة وجهود خفض التوتر

القاهرة / الأناضول

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، السبت، التطورات في المنطقة وجهود خفض التوتر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في القاهرة، بحسب بيان للحكومة المصرية، لم يحدد مدة زيارة سعيدوف.

ووفق للبيان ذاته، استقبل مدبولي، سعيدوف، مثمنا "الزخم الإيجابي والاهتمام المتزايد من جانب البلدين بتعزيز العلاقات الوثيقة".

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتدعيم علاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، والجهود المصرية الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية وخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذا الإشارة إلى الرؤية المصرية في هذا الصدد؛ خاصة الجهود المرتبطة بتسوية القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب سعيدوف، عن تطلعه لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل دفعة نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب البيان المصري.

وأكد الوزير الأوزبكي دعم بلاده للجهود المتواصلة لتسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشهد المنطقة توترات متصاعدة لاسيما بين واشنطن وطهران، بخلاف خروقات مستمرة من إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع رفض الانسحاب من القطاع.