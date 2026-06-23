مصر: نرفض انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا وأي تدخلات خارجية بشؤونها

القاهرة / الأناضول

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وأي تدخلات خارجية بشؤونها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مساء الاثنين، بالعاصمة الأردنية عمّان، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ165، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وقالت الخارجية إن عبد العاطي أدان "الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا"، وأكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/ أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة "الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية".

كما شدد على رفض أي تدخلات خارجية في شؤون سوريا الداخلية.

ولفت إلى ضرورة "تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله".

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأشارا إلى أهمية البناء على زيارة الشيباني إلى القاهرة مطلع مايو/ أيار الماضي.

كما رحّب الوزيران بعقد الاجتماع الحكومي المصري السوري الثاني على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار، لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بحسب البيان ذاته الذي لم يحدد موعد انعقاده.