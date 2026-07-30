مصر: طائرة مسيرة وراء اندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط مجلس الوزراء المصري أكد استمرار التحقيقات في الحادثة..

القاهرة/ الأناضول

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط شمالي البلاد نجم عن طائرة مسيرة، وأكدت أن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، عقب ساعات من إعلان وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في السفينتين دون تحديد السبب.

وقال المجلس إن الجهات المعنية سيطرت على الحريق الذي تعرضت له السفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو/ تموز 2026.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق نجم عن طائرة مسيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وأضاف المجلس أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت، مساء الأربعاء، اندلاع حريق في سفينتي غاز بميناء دمياط، دون أن توضح أسبابه.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الهجوم استهدف منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، مملوكة للولايات المتحدة وتدار تحت علم جزر مارشال، بواسطة طائرة مسيرة.

ورداً على سؤال بشأن الحادث وما إذا كانت لإيران علاقة به، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أُبلغ بالواقعة، واعتبر أنها "استمرار لما رأيناه من قبل"، مضيفاً أن "الأمور سيتم التعامل معها".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة"، قائلا: "سنضربهم بقوة شديدة لأنه حان دورنا لضربهم. وهم يعلمون أن ذلك قادم."

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة من الضربات داخل إيران، قالت إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، وذلك رداً على محاولة استهداف قواتها

ومثلت الغارات الأمريكية عودة معلنة للاستهداف المباشر بين واشنطن وطهران، بعد أيام من هدوء نسبي شهدت هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة نسبت السعودية بعضها إلى "مليشيات موالية لإيران" في العراق.

ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.