الواقعة تعود إلى فبراير 2025 وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وتضرر 4 سيارات بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة..

مصر.. حبس متهم 3 سنوات بعد حادثة مرتبطة بملصق علم إسرائيل على سيارة الواقعة تعود إلى فبراير 2025 وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وتضرر 4 سيارات بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة..

إسطنبول/ الأناضول

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بحبس مواطن لمدة 3 سنوات، على خلفية تسببه في إصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار بـ4 سيارات، أثناء محاولته الفرار عقب مشادة نشبت بسبب وضعه ملصقًا يحمل علم إسرائيل على زجاج سيارته.

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية إن محكمة جنح كرداسة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) أصدرت الحكم بحق المتهم في الواقعة.

ولم توضح الصحيفة التهمة التي استندت إليها المحكمة في قرارها.

من جانبه، ذكر موقع “القاهرة 24” الإخباري الخاص أن دفاع المتهم تقدم باستئناف على الحكم، مشيرًا إلى إتمام إجراءات صلح بينه وبين خمسة من المتضررين في الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير/شباط 2025، حين أوقفت السلطات المصرية شخصًا بعد اصطدامه بعدد من المارة والسيارات في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أثناء قيادته سيارة تحمل ملصقًا لعلم إسرائيل.

وانتشر حينها مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يظهر سيارة من طراز “جيب شيروكي” تحمل الملصق وتسير بسرعة في أحد شوارع كرداسة المزدحمة، قبل أن تصطدم بمارة وسيارات، وسط محاولات من الأهالي لإيقافها.

ووفق “الأهرام”، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت إلى موقعه، حيث تم ضبط السائق، وهو مهندس زراعي، والاستماع إلى أقوال المصابين وأصحاب السيارات المتضررة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم أقر خلال التحقيقات بأن وجود ملصق يحمل علم إسرائيل على سيارته أدى إلى مشادة كلامية مع عدد من الأشخاص، ما دفعه إلى محاولة الفرار خشية تعرضه للاعتداء، وهو ما تسبب في الحادث.

كما استمعت النيابة إلى والد المتهم، الذي قال إن نجله يعاني اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج، وقدم مستندات طبية تدعم أقواله، بحسب المصدر ذاته.

وتأتي الواقعة في ظل حالة من الحساسية الشعبية تجاه إسرائيل في مصر، والتي تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وأسفرت الحرب على غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية.