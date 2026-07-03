مصر تطلع على مقترحات أمريكية لحلحلة الأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية ..

القاهرة / الأناضول



أطلع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على أفكار ومقترحات بشأن سبل حلحلة الأوضاع في ليبيا، فيما شددت القاهرة على أن تكون التسوية عبر مسار ليبي-ليبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي وبولس، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، وفق بيان للخارجية المصرية، الجمعة.

وأكد عبد العاطي الموقف الثابت لبلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها.

وشدد على "أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي-ليبي، تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت".

ووفقا للبيان، استمع الوزير المصري إلى أفكار ومقترحات طرحها بولس لحلحلة الأوضاع في ليبيا عبر حل ليبي-ليبي، في إطار جهود أمريكية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، دون أن يكشف البيان تفاصيل تلك المقترحات.

وثمن عبد العاطي الجهود الأممية والدولية والإقليمية، بما فيها الجهود الأمريكية ذات الصلة، بما يحقق وحدة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل ويسهم في بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين، وفق البيان ذاته.

ومنذ أشهر، يدور في ليبيا حديث عن مبادرة أمريكية لحل الأزمة، وتحدث عنها بولس في يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدا وجودها دون تقديم تفاصيل.

وبحسب ما يتم تداوله، تقوم المبادرة على دمج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، على أن يشكل مجلس رئاسي جديد برئاسة صدام حفتر.

وتنقسم المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى قسمين، أحدهما في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر، والآخر في الغرب ويتبع لحكومة الوحدة الوطنية.

وتجري المؤسسة العسكرية حوارا برعاية بعثة الأمم المتحدة، ضمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، المكونة من 5 عسكريين من كل جانب في شرقي البلاد وغربها، لتوحيدها.

كما تنقسم البلاد بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.

والثانية عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرقي البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تنهي الانتخابات المرتقبة الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.