وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال إن أديس أبابا تواصل الإجراءات الأحادية دون تنسيق مع مصر والسودان، محذرا من انعكاسات سلبية على دولتي المصب.

مصر تتهم إثيوبيا بإدارة سد النهضة "بشكل مسيس" وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال إن أديس أبابا تواصل الإجراءات الأحادية دون تنسيق مع مصر والسودان، محذرا من انعكاسات سلبية على دولتي المصب.

القاهرة/ الأناضول



اتهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إثيوبيا بإدارة سد النهضة المطل على نهر النيل "بشكل مسيس" عبر إجراءات أحادية ضد مصر والسودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية موزمبيق مانويلا لوكاش، في القاهرة.

وقال عبد العاطي إن قضية المياه "وجودية"، وتمثل أولوية بالنسبة لمصر، مؤكدا أنه "لا يمكن التهاون بشأنها".

وأضاف أن مصر حذرت مرارا من أن السد الإثيوبي "تم بإجراءات أحادية، ولا يراعي قواعد القانون الدولي أو التنسيق المسبق، ولا يمكن لإثيوبيا، بصفتها دولة منبع، أن تتصرف بشكل أحادي".

وأشار إلى أن إدارة إثيوبيا للسد "بشكل مسيس" ومن دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب (مصر والسودان) تترتب عليها "انعكاسات شديدة السلبية".

وأوضح أن حجز المياه دون تنسيق مسبق أدى خلال الأيام الماضية إلى انخفاض منسوب المياه في السودان، ما أثر في توافرها للسودانيين.

وأكد عبد العاطي أن مصر "ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية، ولكن دون إحداث ضرر للسودان ولمصر"، مضيفا: "لهم الحق في التنمية ولنا الحق في الحياة".

​​​​​​​وتستمر الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا إنشاءه عام 2011، وافتحته في سبتمبر/ أيلول 2025

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل قبل استكمالهما.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن المشروع لا يتطلب توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام، قبل استئنافها عام 2023، ثم توقفها مجددا في 2024.