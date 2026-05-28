مصر تتطلع لاتفاق يُنهي الحرب ويُراعي شواغل الخليج الأمنية وزير خارجية مصر أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي تضامن القاهرة الكامل مع الكويت في مواجهة "الاعتداءات السافرة"..

إسطنبول/ الأناضول

أعربت مصر، الخميس، عن تطلعها لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يُنهي الحرب ويُراعي الشواغل الأمنية لدول الخليج.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية، في البيان، إن عبد العاطي أجرى اتصالًا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت، لبحث التطورات الإقليمية والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت.

وجدد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة "هذه الاعتداءات السافرة".

وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وشهد الاتصال تبادلا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الوزير المصري عن التطلع لأن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يضع حدا للحرب الدائرة ويأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج، بما يضمن صون الأمن القومي العربي ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة.

وكانت مصر أدانت في وقت سابق الخميس، بأشد العبارات "الهجمات الآثمة التي شنتها إيران" على دولة الكويت، مؤكدة أنها "انتهاك صارخ" لسيادتها و"خرق جسيم" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على "فيسبوك"، تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في "مواجهة هذه الاعتداءات السافرة" التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

والخميس، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرق بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا لقواته وللملاحة التجارية بالمنطقة.