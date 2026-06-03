بثتها الإذاعة المصرية لأول مرة منذ تسجيلها عام 1967، وبعد 57 عاما من وفاة أحد أشهر قراء القرآن في العالم الإسلامي..

مصر تبث تسجيلات نادرة للقرآن بصوت المنشاوي وسط احتفاء واسع بثتها الإذاعة المصرية لأول مرة منذ تسجيلها عام 1967، وبعد 57 عاما من وفاة أحد أشهر قراء القرآن في العالم الإسلامي..

القاهرة/ الأناضول

بدأت إذاعة القرآن الكريم في مصر، بث تسجيلات نادرة بصوت القارئ الراحل الشهير الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أشهر قراء القرآن في العالم الإسلامي، وسط احتفاء واسع.

وقدم وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، في بيان الاثنين، "التهنئة إلى إذاعة القرآن الكريم، بمناسبة إذاعة تسجيلات نادرة للقارئ المنشاوي تُذاع لأول مرة بعد ما يقرب من ستة عقود على اعتمادها".

وأشار إلى أن تلك الخطوة "تُجسد الوفاء لتراث دولة التلاوة المصرية، وتعيد تقديم أحد كنوزها الخالدة للأجيال الجديدة".

من جانبها، أفادت الهيئة الوطنية للإعلام بمصر عبر موقعها الإلكتروني بأن "إذاعة القرآن الكريم بدأت الاثنين من القاهرة، بث ختمة مرتلة جديدة تعود إلي ستينيات القرن العشرين للقارئ المنشاوي".

وبهذه المناسبة، قال رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار، في بيان: "في مفاجأة لجمهور مستمعي إذاعة القرآن الكريم تهدي الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم مصحفا مرتلا جديدا لم يذع من قبل، بصوت أحد أعلام القراء من جيلها الذهبي".

وأوضح دويدار أن هذا التسجيل النادر هو ثمرة رؤية عميقة وإخلاص وتفانٍ في طلب الجودة، حيث أتم الشيخ المنشاوي تسجيل المصحف كاملاً برواية حفص عن عاصم عام 1965.

وأضاف أن المنشاوي، وحرصًا منه على خروج العمل في أبهى صورة، قام بمراجعة الختمة المسجلة على 82 شريطًا، وقرر إعادة تسجيل 32 شريطا منها سعيًا لمزيد من الإتقان، وقدم طلبًا للإذاعة وأعاد تسجيل التلاوات المطلوبة، لتعرض على لجنة متخصصة أجازتها وأثنت عليها عام 1967.

ولفت دويدار إلى أن هذه التسجيلات ظلت محفوظة ولم تُبث منذ ذلك الحين، إلى أن بدأت إذاعة القرآن الكريم بثها قبل يومين.

وقوبل بث هذه التسجيلات، بحفاوة واسعة من المستمعين، وأفادت الهيئة الوطنية للإعلام عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، بأن اسم الشيخ المنشاوي واصل الصعود علي منصة شركة "إكس" الأمريكية عقب الإعلان عن بث ختمة مرتلة جديدة للمنشاوي.

وذكرت الهيئة، أن تداول اسم الشيخ المنشاوي في المنصة المذكورة، تجاوز نادي "أرسنال" والعديد من الأسماء الأخرى لبعض الوقت.

وُلد الشيخ المنشاوي عام 1920 في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ونشأ في كنف عائلة عريقة اشتهرت بكونها من أعلام التلاوة، فوالده هو الشيخ صديق المنشاوي، أحد كبار القراء، وشقيقه هو الشيخ محمود صديق المنشاوي، بالإضافة إلى جده الذي كان أيضاً من أبرز قراء القرآن الكريم.

وحفظ المنشاوي الابن القرآن الكريم في سن الثامنة، وبدأ صوته يصدح في الإذاعة لأول مرة عام 1953 وهو نفس العام الذى تم اعتماده في الإذاعة وتوالت التسجيلات الإذاعية له، بحسب معلومات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية.

وتوفي الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20 يونيو/ حزيران 1969، عن عمر يناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض، ولُقّب بـ"الصوت الباكي" و"قيثارة السماء"، "والقارئ "الخاشع".