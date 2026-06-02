مصر تؤكد لعراقجي وويتكوف أهمية الدفع نحو حل توافقي للأزمة خلال اتصالين هاتفين بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط..

القاهرة/ الأناضول

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، أهمية مواصلة الولايات المتحدة وإيران الدفع نحو التوصل إلى حل توافقي للأزمة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين بين عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حسب الخارجية المصرية.

وقالت الوزارة في بيان إن الاتصالين تناولا "تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية".

وأضافت أنه "تم تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين".

عبد العاطي جدد التأكيد على "أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل لحل توافقي للأزمة".

وشدد على "استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شواغل كافة الأطراف تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".

فيما قال عراقجي، عبر تطبيق "تلغرام"، إنه تبادل مع عبد العاطي "وجهات النظر حول مساعي تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار، إضافة إلى تقييم مسار العمليات الدبلوماسية الجارية لتحقيق هذا الهدف".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ومنذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من استئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.