الامتحانات تُعقد في 2032 لجنة داخل 613 مجمعا امتحانيا وتستمر حتى 16 يوليو المقبل...

مصر.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بمشاركة أكثر من 921 ألف طالب الامتحانات تُعقد في 2032 لجنة داخل 613 مجمعا امتحانيا وتستمر حتى 16 يوليو المقبل...

القاهرة/ الأناضول



بدأ أكثر من 921 ألف طالب وطالبة في مصر، الأحد، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في أكبر اختبار تعليمي بالبلاد قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن الامتحانات التي انطلقت اليوم ستستمر حتى 16 يوليو/ تموز المقبل، وتُعقد داخل 613 مجمعا امتحانيا تضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية (27 محافظة).

وبدأ الطلاب أداء امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، صباح الأحد، ضمن جدول الامتحانات الذي يشمل موادا أساسية بينها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والكيمياء والجغرافيا والرياضيات.

وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 921 ألفا و709 طلاب وطالبات، وفق الوزارة.

وتابع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، سير الامتحانات منذ الساعات الأولى من صباح الأحد من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير استمرار تقديم الدعم للمديريات التعليمية خلال فترة الامتحانات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

وكان عبد اللطيف وجه رسالة إلى الطلاب عشية انطلاق الامتحانات، قال فيها: "أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما خطوة في مسيرة طويلة من التعلم والطموح"، وفق البيان.

وأضاف أن جميع أطراف المنظومة التعليمية بذلت جهودا لضمان إجراء الامتحانات في أجواء تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتحظى امتحانات الثانوية العامة بأهمية واسعة في مصر، إذ تعد البوابة الرئيسية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتحدد بدرجة كبيرة المسار التعليمي للطلاب.