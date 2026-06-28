مصر: انسحاب إسرائيل الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن الانسحاب الإسرائيلي "الكامل" هو مفتاح الاستقرار في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان اللبناني.

ويأتي الاتصال بعد يومين من توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" في واشنطن، ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله" حليف إيران.

وحسب البيان، جدد عبد العاطي، "حرص مصر على الاستقرار في لبنان وشدد على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني".

ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين لم تُحددا بعد.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من هاتين المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله".

وفيما اعتبرت جهات رسمية لبنانية أن الاتفاق يمثل "خطوة أولى" نحو استعادة سيادة الدولة وعودة النازحين، وصفه "حزب الله" بأنه "منعدم الوجود" و"مذل"، معتبرا ربط الانسحاب بنزع سلاحه تجاوزا للخطوط الحمراء، وسط احتجاجات لأنصاره في بيروت شملت قطع طرق وإحراق إطارات.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان منذ سنوات، بعضها يعود إلى عقود، وأخرى خلال الحرب الأخيرة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و247 شخصا وإصابة 12 ألفا و195 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

من جانبه، جدد بري، وفق البيان، تأكيده "وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي".

والسبت، دعا بري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، مواطني بلاده إلى درء الفتنة، بعد خلافات سياسية بين الفرقاء بشأن اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل.

ورأت وسائل إعلام وبرلمانيون في لبنان، أن اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل "تاريخي وطوق نجاة" للبلاد، بينما رآه آخرون بأنه "تنازل مجاني للعدو"، ما أشعل حالة من الجدل في البلد العربي.

كما شهدت مناطق في العاصمة بيروت، الجمعة، احتجاجات لمناصري "حزب الله" تخللها إحراق إطارات وقطع طرق، وسط تحذيرات من الفوضى والانقسام.