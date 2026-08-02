المصرف أعلن في بيان عن وصول نسبة استبدالها إلى أكثر من 95 بالمئة

مصرف سوريا يعلن بدء سحب العملة القديمة ويعطلها قانونيا المصرف أعلن في بيان عن وصول نسبة استبدالها إلى أكثر من 95 بالمئة

إسطنبول / ليث الجنيدي / الاناضول



أعلن مصرف سوريا المركزي، الأحد، البدء بسحب العملة السورية القديمة لمدة 5 سنوات، مؤكدا سقوطها من التداول رسميا.

وقال المصرف في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب انتهاء فترة استبدال العملة القديمة في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وبين أن العملة القديمة "فقدت قوتها الإبرائية، وسقطت من التداول بكل فئاتها، وتعد غير صالحة قانونيا للتعامل في المعاملات المالية".

المصرف تابع: "لا يجوز تداولها (العملة القديمة) أو استخدامها في تسوية الالتزامات، أو الوفاء بالمدفوعات بكل أشكالها".

وأفاد بأن هذا القرار جاء "نظرا لوصول نسبة الاستبدال العامة للعملة القديمة وفق التقديرات الأولية إلى أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية".

وفي إطار استكمال إجراءات السحب بصورة أكثر مرونة، قرر المصرف إتاحة سحب العملة القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة اعتبارا من الأحد ولغاية الخميس.

ولفت إلى أن هذه العملية تتم عبر "جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات السورية كافةً، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات".

وحول الآلية المعمول بها عقب انتهاء تلك المهلة، بيّن المصرف المركزي أن عملية السحب ستستمر لمدة خمس سنوات لكن عبر "مصرف سورية المركزي في دمشق (العاصمة) حصرا".

وأشار إلى أن السحب خلال الـ5 سنوات يتطلب تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني المعتمد والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن المصرف تمديد فترة استبدال الليرة القديمة شهرا إضافيا حتى 30 يونيو/ حزيران الذي بعده.

وبدأت عملية استبدال العملة مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لمدة 90 يوما، حيث تعادل كل 100 ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من نظيرتها الجديدة.

والعملة القديمة تذكر السوريين بمآس عايشوها إبان النظام السابق، حيث وضعت صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد على العملة من فئة ألفي ليرة، بينما وضعت صورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة.