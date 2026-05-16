مصرع 6 يمنيين وإصابة 19 في حادث تصادم بحضرموت قوات الطوارئ اليمنية: الحادث نتيجة تصادم حافلة نقل جماعي للركاب بشاحنة نقل بضائع إثر محاولة السائق تفادي الاصطدام بعدد من الإبل

اليمن / الأناضول

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

أفادت بذلك قوات الطوارئ اليمنية الموالية للحكومة، السبت، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.



وقال البيان إن "شاحنة نقل جماعي للركاب اصطدمت مساء الجمعة، بشاحنة نقل بضائع متوسطة في الخط الدولي بمنطقة العَبْر في محافظة حضرموت".



وأوضح أن الحادثة "وقعت عقب محاولة سائق الحافلة تفادي الاصطدام بعدد من الإبل العابرة للطريق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع الاصطدام المباشر بالشاحنة، مخلفا 6 وفيات و19 مصابا".

وأشار إلى أنه "فور وقوع الحادث، باشر الفريق الطبي التابع للفرقة الأولى في قوات الطوارئ اليمنية (..) تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مستشفى العبر، قبل نقل جميع الحالات إلى مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت لاستكمال العلاج".

بدوره، قال وزير النقل محسن العمري في حسابه على "إكس"، مساء الجمعة، إنه وجه بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​​​​​​​ويعاني اليمن ضعفا حادا في البنية التحتية خصوصا في الطرقات، عمقت آثارها الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 12 عاما.

