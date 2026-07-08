مصرع 4 معتمرين لبنانيين أثناء توجههم إلى السعودية عبر سوريا

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

لقي أربعة أشخاص قادمين من لبنان مصرعهم، وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في سوريا، أثناء توجههم إلى السعودية لأداء العمرة.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن وزارة الصحة أن "الحصيلة النهائية لحادث سير حافلة تقل معتمرين قادمين من لبنان، بالقرب من جسر خربة غزالة على أوتوستراد درعا (جنوبي سوريا)، بلغت أربع وفيات و31 مصابًا".

من جانبها، أفادت غرفة العمليات المركزية في السرايا الحكومية ببيروت، في بيان، بأنها تتابع الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا، بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة.

ووفق البيان، كان على متن الحافلة 35 راكبًا، معظمهم من اللبنانيين، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 شخصًا يتلقون العلاج في مستشفى درعا الوطني.

كما نُقلت حالتان حرجتان إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج اللازم.

أما بقية الركاب، وعددهم 14 شخصًا، فتعرضوا لإصابات طفيفة اقتصرت على رضوض، وفق البيان.

وذكرت غرفة العمليات أن الإجراءات تُستكمل لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، فيما تتواصل متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والسورية المعنية.

وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري الاتصالات اللازمة مع الجانب السوري، لمتابعة أوضاع المصابين والإجراءات المتخذة، وفق المصدر ذاته.

ويُعد أوتوستراد دمشق-درعا الشريان البري الرئيس الذي يربط العاصمة السورية بالحدود الجنوبية.

ويشهد الطريق حركة عبور مستمرة للمسافرين وقوافل الزوار والمعتمرين القادمين من لبنان ودول الجوار باتجاه المنافذ الحدودية.

وتعمل السلطات المحلية بشكل متواصل على تسيير دوريات على الطرق العامة، لتأمين السلامة المرورية والحد من حوادث السير على الطرق الدولية السريعة.