حسب ما نقلته وكالة "واس" الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة..

مصرع 14 سعوديا بسقوط مروحية تابعة لـ"أرامكو" شرقي المملكة حسب ما نقلته وكالة "واس" الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة..

إسطنبول / الأناضول



لقي 14 سعوديا مصرعهم، الأحد، إثر سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة رأس تنورة شرقي المملكة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن المصدر، دون تسميته: "اليوم الأحد وعند الساعة 06:00 (03:00 ت.غ)، سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة".

وأضاف: "وقد نتج عن الحادث مصرع جميع الركاب، وعددهم 14، وجميعهم من المواطنين السعوديين".

وتابع المصدر أن "التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية".

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية.