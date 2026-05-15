مصرع فلسطيني بانهيار منزل متضرر من الإبادة الإسرائيلية بمدينة غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

لقي فلسطيني مصرعه وأصيب آخرون، مساء الجمعة، إثر انهيار سقف منزل متضرر جراء قصف إسرائيلي سابق في مدينة غزة، خلال عامي الإبادة.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بأن "فلسطينيا لقي مصرعه وأصيب آخرون جراء انهيار سقف منزل متضرر من قصف إسرائيلي سابق قرب مفترق شارعي الجلاء والعيون بمدينة غزة".

وقالت مصادر محلية للأناضول، إنّ سقف منزل يعود لعائلة "مقداد" قرب مفترق شارعي الجلاء والعيون انهار على رؤوس قاطنيه، ما أدى إلى مصرع فلسطيني واصابة آخرين.

وأضافت المصادر أن المنزل تعرض لأضرار جسيمة نتيجة قصف إسرائيلي سابق.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر التواجد داخل أو قرب مئات آلاف المباني المتضررة في قطاع غزة، والتي أصبحت غير صالحة للسكن، وتشكل تهديدا مباشرا على حياة الأهالي والنازحين العائدين، بسبب تعرضها لقصف إسرائيلي خلال عامي الإبادة.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد آلاف الفلسطينيين للسكن في منازلهم المتضررة أو على أنقاضها، في ظل غياب البدائل، خاصة البيوت المتنقلة.

ورغم المخاطر الكبيرة، يرى كثيرون أن العيش داخل المنازل المقصوفة – حتى لو كانت غير آمنة – أقل قسوة من البقاء في خيام بالية لا تقي من الأمطار شتاءً ولا من برد الليالي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي واستمرت لعامين، أكثر من 72 ألف قتيل وما يفوق 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تخرقه إسرائيل يوميا، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.