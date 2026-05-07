مصدر لبناني للأناضول: جولة محادثات ثالثة مع إسرائيل في 14 أو 15 مايو المصدر الرسمي قال إن وفدا برئاسة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم سيزور واشنطن لحضور الجولة الثالثة

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

رجح مصدر رسمي لبناني، الخميس، عقد جولة المحادثات الثالثة بين بيروت وتل أبيب، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بين يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح المصدر للأناضول، أن "وفدا برئاسة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم سيزور واشنطن لحضور الجولة الثالثة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية".

وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات يعود للخارجية الأمريكية، لكنه من المرجح أن يكون الخميس أو الجمعة من الأسبوع المقبل".

ويرأس سيمون كرم حاليا الوفد اللبناني بلجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعروفة بـ"الميكانيزم"، والتي تضم كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ولبنان، وإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة.

وأُنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه.

جدير بالذكر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقائه صحفيين في العاصمة بيروت، إن لبنان "لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بل إلى تحقيق السلام".

وأشار إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكّل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن".

وأضاف سلام أن "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان عقب عدوان 2024، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفقا لأحدث معطيات لبنانية رسمية.

وفي 17 أبريل الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وتل أبيب، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يُخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجيرات واسعة لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

