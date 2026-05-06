مصدر لبناني للأناضول: جولة محادثات ثالثة مع إسرائيل الأسبوع المقبل

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

كشف مصدر رسمي لبناني، الأربعاء، أن جولة ثالثة من المحادثات ستُعقد بين بيروت وتل أبيب، الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر للأناضول، أن الجولة الجديدة من المحادثات ستُعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

ولفت إلى أن موعد الجولة لم يُحدد بدقة بعد، كما لم يُعلم بعد ما إذا كان مستوى تمثيل الجانبين سيبقى على مستوى السفراء أم سينضم إليهم مسؤولون آخرون.

جدير بالذكر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقائه مع صحفيين في العاصمة بيروت، إن لبنان "لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بل إلى تحقيق السلام".

وقال سلام، إن هذه "ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وأشار إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكّل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن".

وأضاف أن "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل، وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان عقب عدوان 2024، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفقا لأحدث معطيات لبنانية رسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وتل أبيب، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يُخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجيرات واسعة لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.