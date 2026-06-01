مصدر لبناني رفيع للأناضول: وقف إطلاق النار في بيروت ربما يشمل كامل البلد خلال اتصالات أجراها رئيس البلاد عون ورئيس الوزراء سلام ورئيس البرلمان بري مع الجانب الأمريكي، وفق ما صرح به للأناضول مصدر رفيع المستوى..

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

كشف مصدر لبناني رسمي رفيع المستوى، الاثنين، أن وقف إطلاق النار المقرر في بيروت، ربما يشمل كل مناطق البلد العربي.

وقال مصدر لبناني رسمي رفيع، للأناضول، إن رئيس البلاد جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري يجرون اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "لبنان تلقى من الولايات المتحدة وعدا بوقف إطلاق النار في بيروت وربما يشمل كل لبنان"، مؤكدا أن "الاتصالات ما زالت مستمرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "أجريت اتصالا مثمرًا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعى أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت قائلا: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها (إلى هناك) قد عادت أدراجها".

وقال ترامب إنه أجرى أيضا اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمهم)، مدعيا أن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع: "إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

وتأتي المكالمة على ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.