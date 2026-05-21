مصدر لبناني رسمي: المسار الأمني مع إسرائيل يبحث خطوات ميدانية أفاد مصدر لبناني رسمي رفيع، الخميس، بأن مفاوضات المسار الأمني بين بلاده وإسرائيل تقنية - عسكرية تركز على بحث اتخاذ خطوات ميدانية.

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

** المصدر للأناضول:

اجتماع مرتقب بواشنطن في 29 مايو يجمع ضباطا لبنانيين وإسرائيليين في إطار تقني

ـ عسكري لبحث خطوات ميدانية - المسار الأمني يبحث انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها أخيرا وانتشار جيشنا فيها وتثبيت وقف النار قبل الانتقال إلى ملفات أخرى

إسرائيل تطالب "حزب الله" بوقف إطلاق النار أولا فيما يشترط الحزب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قبل أي خطوة مقابلة

جولة مفاوضات 14 و15 مايو تناولت ورقة "إعلان نوايا" إلا أن المشاورات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية

وقال المصدر للأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن اجتماعا مرتقبا ضمن المسار الأمني سيُعقد بواشنطن في 29 مايو/ أيار الجاري، برعاية أمريكية.

وأضاف أن الاجتماع يجمع ضباطا لبنانيين وإسرائيليين في إطار تقني ـ عسكري، لبحث اتخاذ خطوات ميدانية على الأرض.

وأوضح أنه يتركز على بحث انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها أخيرا، وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين العامين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

المصدر مضى قائلا إن الرئيس اللبناني جوزاف عون يواصل اتصالاته مع الوساطة الأمريكية، بهدف ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهذا الملف "أصبح أولوية بالنسبة للبنان قبل أي أمر آخر".

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وحسب المصدر، فإن كل من إسرائيل و"حزب الله" يشترط أن يبدأ الطرف الآخر وقف إطلاق النار.

واستطرد: "إسرائيل تطالب الحزب بوقف إطلاق النار أولا، فيما يشترط الحزب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان قبل أي خطوة مقابلة".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات دموية لوقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان والمُمدد حتى مطلع يوليو/ تموز، ويرد الحزب بمهاجمة قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وأشار المصدر إلى أن الجولة التفاوضية الأخيرة يومي 14 و15 مايو تناولت ورقة "إعلان نوايا" تتصل بالمسار التفاوضي للتوصل إلى تفاهم، إلا أن المشاورات "لم تصل بعد إلى نتائج نهائية".

وشدد على استمرار الاتصالات اللبنانية مع دول عربية وأجنبية "صديقة"، للضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، قبل الدخول في أي مسارات تفاوضية أخرى.

وأكمل أن لبنان أبلغ الوساطة الأمريكية بأن وقف إطلاق النار يمثل "المفتاح الأساسي لأي خطوات مقبلة"، وبأنه "لا يمكن الاستمرار في ظل الخروقات والاعتداءات المتواصلة على لبنان".

وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.