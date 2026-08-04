مصدر لبناني: المفاوضات مع إسرائيل ناقشت الحدود والترتيبات الأمنية

بيروت/ الأناضول

كشف مصدر رسمي لبناني رفيع، الثلاثاء، عن اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات مع إسرائيل في روما، مبينا أنها ناقشت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح "حزب الله".

وقال المصدر اللبناني في تصريح للأناضول: "اختُتم اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات مع إسرائيل، حيث انقسم النقاش بعد الظهر إلى اجتماعين: عسكري وسياسي".

وأوضح أنه "على المستوى السياسي، جرى بحث موضوع الحدود، على أن يُستكمل الأربعاء، وقدم لبنان عرضه حول الحدود".

وأضاف أنه "في الاجتماع العسكري، نوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله، والطرف الثالث المسؤول عنها، على أن يُستكمل النقاش الأربعاء".

وأشار إلى أن "لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وتعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما لمدة 3 أيام، بعدما عُقدت خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر رسمي لبناني رفيع للأناضول إن المباحثات شهدت للمرة الأولى تراجعا من الوفد الإسرائيلي عن موقفه الذي كان يشترط نزع سلاح "حزب الله" قبل بحث ملف الحدود، على أن يجري العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا عام 1923.

وربط المصدر بين هذا التطور ووجود خبير قانوني دولي ضمن الوفد المشارك في المباحثات، في إشارة إلى أهمية الجانب القانوني المرتبط بملف الحدود.

وأضاف أن الوفد اللبناني أصر على نقل هذا المطلب إلى "المستوى السياسي الإسرائيلي"، بانتظار الحصول على أجوبة واضحة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي "متفهم جدا" لهذا الطرح.

وأشار إلى أن الوفد اللبناني طلب بحث مناطق نموذجية جديدة، بعد التوصل إلى الآليات التنفيذية والتقنية الخاصة بها.

وفي هذه المناطق "التجريبية" أو "النموذجية"، سيُطلب من الجيش اللبناني تولي المسؤولية الأمنية الكاملة فيها ومنع عودة "حزب الله" إليها، مقابل انسحاب إسرائيلي محدود منها.

وأوضح المصدر أن البحث يشمل أيضا تحديد "طرف ثالث" يتولى مهمة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وتسلّم الجيش اللبناني المناطق المعنية، وقيامه بمهامه فيها.

وكشف أن البحث يتناول أيضا إدراج مدينتي بنت جبيل والخيام، في جنوبي لبنان، ضمن المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي "متفهم" للمطلب اللبناني المتعلق بهما.

وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ المنطقة التجريبية في بلدات فرون بقضاء بنت جبيل، وصريفا بقضاء صور، وزوطر الغربية بقضاء النبطية.

ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتجري المباحثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، في إطار البحث في آليات تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالوضع في جنوبي لبنان، وسط تمسك بيروت بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب، بما يتيح للجيش اللبناني تعزيز انتشاره والقيام بمهامه في المناطق المعنية.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا و12 ألفا و250 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب السلطات اللبنانية.