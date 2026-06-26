المصدر لفت إلى أن "الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية يجب أن يكون أساسيا في ’إعلان النوايا’ في حال التوصل إليه".

مصدر رسمي لبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيلي كامل وفق جدول زمني المصدر لفت إلى أن "الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية يجب أن يكون أساسيا في ’إعلان النوايا’ في حال التوصل إليه".

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

المصدر الرسمي الرفيع في تصريحات للأناضول:

- إصرار لبنان وتمسكه بانسحاب بكامل وفقا لجدول زمني، أديا لتمديد المفاوضات يوما إضافيا

- لبنان يشترط أن تكون المناطق التجريبية داخل "الخط الأصفر" بحيث يدخلها الجيش اللبناني

أكد مصدر رسمي لبناني رفيع للأناضول، أن وفد بيروت المفاوض في واشنطن يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوبي البلاد وفقا لجدول زمني.



وأفاد المصدر مفضلا عدم نشر اسمه، الجمعة، بأن "إصرار لبنان على انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه وفق جدول زمني وتمسكه بهذا الموقف، أدى لتمديد المفاوضات يوما إضافيا".

وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس.

ولفت المصدر إلى أن "الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية يجب أن يكون أساسيا في ’إعلان النوايا’ في حال التوصل إليه".

وعن المناطق "النموذجية" أو "التجريبية"، ذكر المصدر أن "لبنان يريد تحديد بشكل دقيق ما هي المناطق النموذجية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي".

وبيّن أن بيروت تشترط أن تكون هذه المناطق "داخل الخط الأصفر ليدخلها الجيش اللبناني، وليس مناطق لا يتواجد فيها الإسرائيلي".

و"الخط الأصفر"؛ خط وهمي يوجد على مسافة نحو 8 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.

وترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن "الخط الأصفر" وتتمسك بالبقاء في قلعة الشقيف جنوبي لبنان.

والأربعاء، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن العمل مستمر لتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.