مشهرا سلاحه.. مستوطن يقتحم مدرسة ويلاحق الطلبة شمالي الضفة

جنين / قيس أبو سمرة / الأناضول

اقتحم مستوطن إسرائيلي بمركبته، الثلاثاء، ساحة مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ولاحق طلبة داخلها مشهرا سلاحه.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنا اقتحم ساحة مدرسة في سيلة الظهر بمركبته، وشرع في ملاحقة الطلبة داخل الساحة، ما أثار حالة من الهلع بينهم.

وأضاف الشهود أن المستوطن أشهر سلاحه داخل ساحة المدرسة قبل أن ينسحب من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اقتحام المستوطن لساحة المدرسة، فيما بدا الطلبة وهم يفرّون في محاولة للابتعاد عنه.​​​​​​​

ويتعرض الفلسطينيون بالضفة الغربية لاعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون، بهدف التضييق عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1637 اعتداء خلال أبريل/ نيسان الماضي، 540 منها نفذها مستوطنون، شملت تخريب ممتلكات واقتلاع آلاف الأشجار والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن 1155 قتيلا فلسطينيا على الأقل وآلاف المصابين، واعتقال آلاف آخرين، وفق معطيات رسمية.​​​​​​​

