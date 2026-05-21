مشاورات مصرية سعودية قطرية بشأن تطورات مفاوضات واشنطن وطهران

القاهرة/ الأناضول

بحثت مصر مع السعودية وقطر، مساء الأربعاء، تطورات مفاوضات واشنطن وطهران، وسط تأكيد القاهرة على أهمية استمرار التفاوض وضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وكل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتناول الاتصالان "التنسيق المستمر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المشتركة لاحتواء حالة التوتر الراهنة وخفض التصعيد"، وفق ذات المصدر.

وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصالين، عن "تقدير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع".

وأكد على "الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف".

وشدد عبد العاطي، على "ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات وقطر، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بوساطة باكستانية وسط تكرار تلويح واشنطن باستئناف الحرب.