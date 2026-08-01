مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات ويتلفون محاصيل شمالي وجنوبي الضفة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

هاجم مستوطنون إسرائيليون، السبت، منازل ومركبات فلسطينيين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأتلفوا محاصيل زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في محافظة جنين شمالًا، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله (وسط).

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في حي الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، ورشقوا المنازل بالحجارة، وألحقوا أضرارًا بعدد من المركبات، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن الهجوم جرى بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنطقة.

وفي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من بؤرة استيطانية أُقيمت حديثًا في المنطقة أتلفوا جزءًا من محصول الدخان في سهل بلدة عرابة جنوب المدينة.

كما رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق المؤدي إلى المدخل الغربي لبلدة عرابة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما انتشر رعاة من المستوطنين بأغنامهم قرب المدخل الغربي للبلدة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وانتشرت في عدد من أحيائها، دون أن يُبلغ عن تنفيذ عمليات اعتقال أو مداهمة.

وتشهد القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي، فيما تتعرض مختلف المناطق لاعتداءات ينفذها المستوطنون، مستهدفين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في البلدات المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.