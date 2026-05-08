مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ويضرمون النار بمنزل جنوب نابلس

حسني نديم / الأناضول

هاجم مستوطنون، الجمعة، فلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، فيما نفذت قوات إسرائيلية عمليات اقتحام واعتقال وتجريف في نابلس والخليل جنوبا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مستوطنين أضرموا النار في منزل قرب مدخل بلدة اللبن الشرقية على الطريق الرابط بين رام الله (وسط) ونابلس (شمال).

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن مستوطنين "منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى منطقتي الصفرة والمنطقة الغربية الواقعتين بين بلدتي عوريف وجماعين جنوب نابلس"، فيما أظهر مقطع متداول استيلاء مستوطنين على أراضٍ في المنطقة.

وفي جنوب الخليل، قالت مصادر محلية للأناضول إن مستوطنين "صادروا مركبة وخزان مياه واحتجزوا سيدة في منطقة خلة الفرا غرب يطا".

وأضافت أن مستوطنين آخرين "نفذوا اعتداءات في أراضي الفلسطينيين بمنطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل، كما اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي منطقة خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل، ودهمت منازل واستفزت السكان".

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين "اعتدوا على مزارع فلسطيني وصادروا هاتفه المحمول أثناء وجوده في أرضه بمنطقة واد سيف ببلدة بيت فجار جنوب المدينة، بحماية القوات الإسرائيلية".



وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس قالت مصادر محلية للأناضول: إن "قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة ودمرت غرفة زراعية وجرفت أراضي وردمت بئر مياه على أطرافها".

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى "اعتقال القوات الإسرائيلية فلسطينيًا أثناء وجوده في أرضه بمنطقة السهل قرب قرية أودلا جنوب شرق نابلس".

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

