مستوطنون يصيبون 4 فلسطينيين بهجمات شمال وجنوب

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

أصيب 4 فلسطينيين وتضررت منازل وممتلكات، السبت، في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون، شمالي وجنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 مصابين 3 منهم بالرصاص وواحد جراء اعتداء بالضرب المبرح إثر هجمات نفذها مستوطنون على بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة.

وبحسب إذاعة صوت فلسطين (حكومية) فإن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا الرصاص تجاه منزل فلسطيني في بلدة مادما.

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين هاجموا فجر السبت، عدة منازل في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأضافت أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وحطموا عددا من المركبات المتوقفة أمام المنازل.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن سكان بيتا "تصدوا لهجوم المستوطنين، في وقت أطلقت فيه قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء البلدة".

وجنوبي الضفة، اعتدى مستوطنون على حقول فلسطينية وأتلفوا عددا من الأشجار في خربة المركز بمَسافِر يطا وفق الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل أسامة مخامرة في بلاغ مقتضب وزعه على الصحفيين.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، نفذ المستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وراوحت الاعتداءات بين "العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية".

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد إجمالا عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الجاري.