الهلال الأحمر أجلَى 8 أفراد من منزل أُحرق قرب بيت لحم، فيما اختطف مستوطنون شابين غرب الخليل..

مستوطنون يحرقون منزلًا قرب بيت لحم ويختطفون شابين غرب الخليل الهلال الأحمر أجلَى 8 أفراد من منزل أُحرق قرب بيت لحم، فيما اختطف مستوطنون شابين غرب الخليل..

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

نجت عائلة فلسطينية، الثلاثاء، بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في منزلها قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، فيما اختطفت مجموعة أخرى من المستوطنين شابين قرب بلدة بيت أولا، غرب مدينة الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها أجلت ثمانية أفراد من عائلة واحدة بعد أن أحرق مستوطنون منزلهم في منطقة أبو نجيم، شرق بيت لحم، دون تسجيل إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن المستوطنين أحرقوا أيضًا مركبة فلسطينية خلال مهاجمتهم المنطقة.

وفي غرب مدينة الخليل، أفادت "وفا" بأن مستوطنين اختطفوا شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولا، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل.

ومنذ أسابيع، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين، بل والمشاركة في بعض تلك الاعتداءات.

ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 3488 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والأراضي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ويقطن نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، وفق بيانات فلسطينية.

