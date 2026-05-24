مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة بالضفة ويحاولون إحراق مسجدها

رام الله/ الأناضول

مصادر محلية للأناضول: مستوطنون قطعوا واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون في منطقة وادي الشاعر

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، بلدة "كفل حارس" في محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاولوا إحراق مسجد، كما اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وحطموا 6 مركبات.

وقال رئيس مجلس بلدية "كفل حارس" منير أبو يعقوب، للأناضول، إن حوالي 30 مستوطنا هاجموا البلدة فجرا، وألقوا الحجارة باتجاه منازل ومركبات المواطنين، وحاولوا الهجوم على مسجد البلدة وإحراقه.

وأضاف أن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين وتمكنوا من إبعادهم عن المسجد دون أن يتمكنوا من إحراقه.

وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على ممتلكات المواطنين في البلدة وحطموا 6 مركبات.

وأوضح أن البلدة تتعرض بشكل يومي لاعتداءات يشنها المستوطنون، وسط حالة من الخوف والقلق تسود بين سكانها.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين إسرائيليين قطعوا، الأحد، عددا من أشجار الزيتون واقتلعوا أخرى من جذورها في منطقة وادي الشاعر في سلفيت.

وتشهد الضفة الغربية، ولا سيما الريف الفلسطيني المحاط بالمستوطنات الإسرائيلية، تصاعدا باعتداءات المستوطنين، والتي تنفذ عادة تحت حماية من القوات الإسرائيلية.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، 1637 اعتداءً نفذها المستوطنون والقوات الإسرائيلية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

