مستوطنون إسرائيليون يقطعون كهرباء بلدة بالضفة والجيش يعتقل 7 فلسطينيين

رام الله/ لبابة ذوقان/الأناضول

- الجيش الإسرائيلي نفذ الاعتقالات في نابلس وبيت لحم وقلقيلية والخليل

- مستوطنون هاجموا بلدة مادما في نابلس وأتلفوا أعمدة الكهرباء، ما أدى لقطع التيار عن البلدة

قطع مستوطنون إسرائيليون، الأحد، التيار الكهربائي عن بلدة مادما في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين خلال اقتحامات في عدة مناطق.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "عددا من المستوطنين هاجموا بلدة مادما، وقطعوا وأتلفوا أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشمالية من البلدة وانقطاع التيار عنها".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيين اثنين عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما، وفق "وفا".

وأضافت الوكالة أن المعتقلين هما "أحمد حسين دويكات من عسكر البلد، وهو مدير جمعية مديد الخيرية، وفضل الكردي من شارع القدس".

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدة تل جنوب غربي نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون تسجيل اعتقالات.

وجنوبي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، بحسب الوكالة.

وأوضحت أن المعتقلين هم "حمزة محمد فوزي سجدية (21 عاما)، وقصي خالد محمد جعفري (25 عاما)، وسيف الدين ياسين خليل جبر (19 عاما)".

وأضافت "وفا" أن قوات إسرائيلية داهمت كذلك منزل عائلة كنعان في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، وألصقت منشورات تهديدية على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة.

وفي محافظة قلقيلية، أفاد مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان، أن قوات إسرائيلية اعتقلت الضابط في جهاز الضابطة الجمركية بالسلطة الفلسطينية محمد أبو حجلة، بعد مداهمة منزله في حي النقار بمدينة قلقيلية.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الشاب، طه جعفر أبو عرقوب بعد مداهمة منزله خلال اقتحامها مدينة دورا جنوب المدينة، بحسب المكتب.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في عمليات اقتحام ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، يتخللها قتل فلسطينيين واعتقالهم، وتدمير منازل وإخلاؤها.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.