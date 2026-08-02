مستوطنون إسرائيليون يعتدون على كنيسة بالقدس ويبصقون على مدخلها واعتداء "عنيف" يتعرض له سائق حافلة عربي على يد مستوطنين بالقدس

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الأحد، على الكنيسة الأرمنية بمدينة القدس المحتلة، وبصقوا على مدخلها بشكل جماعي، وفق مصدر رسمي.



وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان مقتضب، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس، "حيث قاموا بإلقاء الحجارة، والبصق على مدخلها بشكل جماعي".



ونشرت المحافظة مقطع فيديو يظهر خمسة مستوطنين على الأقل يبصقون على الكنيسة، ثم يرشقونها بالحجارة.



وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة بصق متطرفين يهود على الكنائس بالبلدة القديمة.



ومنذ مطلع 2026 حتى بداية يونيو/ حزيران الماضي، رصدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين (حكومية) ما لا يقل عن 45 اعتداء من المستوطنين والجيش الإسرائيلي استهدفت المسيحيين ومقدساتهم.



وفي بيان منفصل، قالت المحافظة إن سائق حافلة عربي تعرض "لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستعمرين (المستوطنين) في مدينة القدس، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".



ولم تورد المحافظة مزيدا من التفاصيل، لكن سائقين فلسطينيين يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.



ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.