مستوطنون إسرائيليون يحطمون خط المياه الوحيد بقرية أم الصفا وسط الضفة

رام الله/ الأناضول

حطّم مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، خطّ الأنابيب الوحيد لتزويد قرية أم صفا وسط الضفة الغربية بالمياه.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، بأن المستوطنين أقدموا على تحطيم خطّ المياه الرئيسي والوحيد الذي يزوّد القرية، الواقعة شمال غرب مدينة رام الله، بالمياه، وذلك خلال تجريفهم لأراضي المواطنين وشقّ طريق استيطاني بالقرب من القرية.

وذكرت المصادر أن تحطيم أنابيب المياه تسبب بانقطاع المياه عن القرية.

وتشهد قرية أم صفا تصاعدًا باعتداءات المستوطنين الذين ينطلقون باعتداءاتهم من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بها من كل الاتجاهات، ما يمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتزم تمويل حركة "شبان التلال" اليمينية المتطرفة، بـ 5.5 ملايين شيكل (1.89 مليون دولار) من ميزانية الدولة.

يشار إلى أن "شبان التلال" هي مجموعة استيطانية يعيش معظم أعضائها في بؤر استيطانية بالضفة الغربية ويرفضون إخلاءها، وينفذون هجمات بشكل مستمر ضد الفلسطينيين، ومنهم انطلقت نواة جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية المتطرفة.

تأسست بالعام 1998، ويتكون أغلب أعضائها من شباب تراوح أعمارهم بين 16 و26 عامًا، تركوا مدارسهم ومنازلهم للعيش في بؤر استيطانية على رؤوس تلال مطلة على القرى الفلسطينية.