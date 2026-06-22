مستشار ترامب: رباعي القاهرة أكد ضرورة استمرار توحيد مؤسسات ليبيا

معتز ونيس / الأناضول

قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الأحد، إن الولايات المتحدة وتركيا ومصر والسعودية أكدت أهمية استمرار توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع رباعي عُقد السبت، في القاهرة، جمع وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والسعودية فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، مع بولس، وفق بيان للأخير.

وقال بولس، إن الأطراف الأربعة أجروا "اجتماعا ممتازا"، ناقشوا خلاله "جملة من القضايا الإقليمية".

وأكدوا "أهمية البناء على إنجازات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب (لم يذكر تفاصيل بشأنها)، والجهود القائمة لخفض حدة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار عبر المنطقة"، وفق البيان.

وشددوا على "تعاونهم لدعم توحيد ليبيا وسيادتها واستقرارها على المدى الطويل".

المجتمعون أكدوا أهمية "استمرار التقدم نحو توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية، إذ يُعد أمراً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتحقيق استقرار دائم، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين"، بحسب ذات المصدر.

ويأتي كل ذلك ضمن جهود تبذلها وتقودها البعثة الأممية تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 يرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

