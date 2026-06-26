مسؤول ليبي يبحث في واشنطن دعم توحيد المؤسسة العسكرية وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس، ونائب قائد "أفريكوم" جون دبليو برينان

معتز ونيس / الأناضول

بحث وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي، مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، آليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن الزوبي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس، ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جون دبليو برينان، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت أن الجانبين بحثا آليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية، وآفاق تطوير التعاون الثنائي.

كما ناقش اللقاء تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يسهم في دعم استقرار ليبيا وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين، بما يدعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية وموحدة، ويعزز قدرة الدولة الليبية على حماية سيادتها وبسط الأمن والاستقرار.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة يجريها الزوبي إلى الولايات المتحدة لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية والمؤسسات العسكرية والأمنية، لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتنقسم المؤسسة العسكرية في ليبيا بين قوات في شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر، وأخرى في غربها تتبع حكومة الوحدة الوطنية.

وتجري تلك المؤسسة حوارا برعاية الأمم المتحدة لتتوحد وذلك ضمن جهود اللجنة العسكرية المشاركة (5+5) المكونة من خمس عسكريين من كل جانب شرقا وغربا.

وتعيش ليبيا في صراع بين حكومتين؛ الأولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير منها غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ومنذ سنوات تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا جهودا متعثرة تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحل أزمة الصراع بين الحكومتين وتنهي الفترات التمهيدية التي طالت منذ 2011 .