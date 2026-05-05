مسؤول عسكري جديد يتسلم قيادة أحد أهم المناطق العسكرية باليمن حمدي شكري قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تنشط في 5 محافظات حيوية بينها عدن وتعز

اليمن / الأناضول

تسلم اللواء حمدي شكري، الثلاثاء، مهامه قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة باليمن، أحد أهم المناطق العسكرية الحيوية بالبلاد، وذلك بعد أيام من تعيينه في المنصب بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأفاد التلفزيون اليمني في خبر مقتضب، أن "اللواء حمدي شكري تسلّم رسمياً قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة المؤقتة ‎عدن"، دون تفاصيل.



وعلى هامش تسلمه مهامه، قال شكري في تصريحات نقلها إعلام محلي بينها صحيفة "عدن الغد" المستقلة، إن المرحلة المقبلة "ستكون عنوانها الانضباط الصارم ورفع الجاهزية في مختلف الوحدات العسكرية".



وشدد شكري على أن "مرحلة التراخي داخل المعسكرات قد انتهت، ولن يكون هناك أي تساهل مع مظاهر الانفلات أو التقصير".

والخميس، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارات بينها تعيين شكري قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة مع ترقيته إلى رتبة لواء.





ويُعد شكري من القيادات العسكرية البارزة، وسبق أن نجا من محاولات اغتيال، حسب رصد مراسل الأناضول.



وجاء تعيينه خلفا لقائد المنطقة العسكرية السابق فضل حسن الذي أعلن مواقف داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أكثر من مناسبة.

وتعد المنطقة العسكرية الرابعة واحدة من أهم المناطق العسكرية في اليمن ومحور عملياتها يشمل 5 محافظات في جنوب وجنوب غربي البلاد، وهي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع.

وفي 9 يناير/كانون ثان أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك عقب طرد القوت الحكومية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، لقوات المجلس من محافظة حضرموت التي سيطر عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2025.



وصدر هذا الإعلان بتأييد الغالبية العظمى لقيادات الانتقالي، لكن رئيسه عيدروس الزبيدي وبعض العناصر رفضت حل المجلس واستمرت في الدعوة للتظاهر بين فترة وأخرى تعبيرا عن التمسك بالمجلس وأهدافه.

وعلى الرغم من حل المجلس نفسه، إلا أن عناصر موالية للزبيدي تتظاهر بين فترة وأخرى وتطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.