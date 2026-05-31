مركز حقوقي: سجن "جانوت" الإسرائيلي منع إحياء الأسرى شعائر العيد

رام الله/ الأناضول

قال مكتب إعلام الأسرى، الأحد، إن إدارة سجن "جانوت" الإسرائيلي (جنوب) صعّدت من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومنعتهم من أداء صلاة العيد وترديد التكبيرات.



وأوضح المكتب (غير حكومي) في بيان، أن إدارة السجن منعت الأسرى من أداء صلاة العيد وقمعتهم بعد شروعهم بالتكبيرات، "في محاولة لحرمانهم من أبسط حقوقهم الدينية والإنسانية".

ونقل المكتب عن مصادر خاصة لم يسمها، أن قوات السجن تعاملت بعنف مع محاولات الاحتفال بالعيد، واعتبرت التكبيرات استفزازاً، ما دفعها إلى تنفيذ إجراءات قمعية بحق الأسرى، ترافقت مع إساءات لفظية واستفزازات مست كرامتهم ومعتقداتهم الدينية.

وتزداد أوضاع الأسرى في سجن جانوت "سوءا"، في ظل تردي الطعام والنظافة وانتشار العقوبات والتنكيل اليومي، إضافة إلى القيود المشددة على ممارسة الشعائر الدينية، حيث يُمنع الأسرى من الصلاة وقراءة القرآن ويتعرض بعضهم للعزل والعقاب بسبب ذلك، بحسب البيان.

ولفت المكتب إلى استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يعاني عدد منهم من مشكلات صحية وإصابات وأمراض دون تلقي العلاج اللازم، إلى جانب التدهور الكبير في أوضاعهم النفسية نتيجة القمع المستمر والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية.

وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما دعا لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون.



وحرمت إسرائيل 9400 أسير فلسطيني، بينهم 360 طفلًا و84 أسيرة، من مشاركة عائلاتهم فرحة عيد الأضحى، وفق بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني.

ويعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.







