مدرب منتخب المغرب: اكتسبنا احترام الجميع بعد إقصاء هولندا المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الـ16 بعد إقصائه هولندا بضربات الترجيح..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قال مدرب منتخب المغرب لكرة القدم محمد وهبي إن فريقه اكتسب احترام الجميع بعد تمكنه من إقصاء منتخب هولندا من كأس العالم بركلات الترجيح في مباراة الثلاثاء على ملعب "بي بي في إيه" في المكسيك.

وأضاف وهبي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن لاعبيه كانوا مدفوعين بالرغبة في جعل الملايين الذين يشاهدون المباراة في المغرب فخورين بمنتخبهم.

وتغلب المغرب على هولندا بنتيجة 3-2 من خلال ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسجل إسماعيل صيباري ركلة الجزاء الحاسمة، بعد أن تصدى الحارس ياسين بونو لركلة الهولندي كريسينسيو سامرفيل، ليبلغ "أسود الأطلس" الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه كندا.

وقال وهبي: "اكتسب المغرب احترام الجميع الآن، ليس ذلك بسبب ما قلناه، بل لأننا أظهرنا ذلك بالفعل. هذا الفريق، وجميع فرق الشباب المغربية يناضلون من أجل ما هو أكثر بكثير من مجرد الفوز بمباراة".

وأضاف: "إنهم يعلمون أن وراءهم ملايين من الناس، لعبنا في الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المغرب، ونحن على يقين أن معظم الناس ظلوا مستيقظين. هذا يمنحك الطاقة لعدم الاستسلام وللاستمرار وللإيمان بنفسك".

وتابع: "سيطرنا تمامًا على فريق هولندا، استحوذنا على الكرة بنسبة 70 بالمئة، وسددنا عددًا أكبر من التسديدات، وتوقعنا تسجيل المزيد من الأهداف. لقد سيطرنا على المباراة".

وزاد: "أردنا أن نحافظ على هدوئنا، ونلعب بأسلوبنا المعتاد، وكنا نؤمن بأنه إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، فلدينا حارس مرمى استثنائي".

وكشف وهبي أن النهج الدفاعي الذي اتبعته هولندا كان مفاجئًا، لكنه اعتبره اعترافًا بمكانة منتخب المغرب المتنامية.

وأضاف: "لم أتوقع حقًا هذا النوع من التكتل الدفاعي المنخفض، لأن هولندا تحب الاستحواذ على الكرة وتكون قوية جدًا عندما تفعل ذلك. رأيت هذا النوع من اللعب كشكل من أشكال الاحترام".

ورأى وهبي أن وصول المغرب إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 في قطر غيّر عقلية البلاد بشأن كرة القدم.

وتابع: "على مدى السنوات القليلة الماضية، آمن اللاعبون المغاربة بأنفسهم، كما آمن بنا المشجعون أيضًا".

ولفت وهبي إلى أن منتخب كندا سيشكل اختبارًا صعبًا آخر أمام المغرب في دور الـ16.

وختم حديثه قائلًا: "لا أحد يستطيع إيقافنا إذا لعبنا كرة القدم التي نعرف كيف نلعبها، ولكن لا أحد لا يُقهر. إذا أخطأنا سنعود إلى ديارنا".

وتولى وهبي (49 عامًا) تدريب "أسود الأطلس" في مارس/آذار الماضي خلفًا لوليد الركراكي.

وكان وهبي قد قاد منتخب الشباب تحت 20 عامًا للفوز بكأس العالم في تشيلي 2025.