محمد بن سلمان وترامب يؤكدان أهمية أمن الملاحة بالمنطقة

إسطنبول / الأناضول

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثات بين واشنطن وطهران، وأكدا أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب بمحمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت.

وقالت الوكالة: "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها".

وأضافت أن الاتصال تناول التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وتابعت: "جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

يتبع//