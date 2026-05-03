في ظل دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم المتطرفة لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى في 15 مايو الجاري، الموافق يوم الجمعة ..

محافظة القدس تحذر من "عدوان صارخ" على المسجد الأقصى في ظل دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم المتطرفة لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى في 15 مايو الجاري، الموافق يوم الجمعة ..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول



حذرت محافظة القدس الفلسطينية الأحد، من "عدوان صارخ" في ظل دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم المتطرفة لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى في 15 مايو/ أيار الجاري، الذي يوافق يوم الجمعة.

وتتزامن هذه الدعوات مع ما تسميه إسرائيل "يوم القدس" و"ذكرى توحيد القدس"، في إشارة إلى احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967.

و جماعات "الهيكل" مجموعات استيطانية إسرائيلية تدعو لتغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، عبر تنظيم اقتحامات متكررة لباحاته تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، والمطالبة بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس دينية داخله، وصولا إلى هدفها المعلن بإقامة ما تسميه "الهيكل" مكان المسجد.

وقالت المحافظة، في بيان، إن منظمات استيطانية، بدعم من أطراف في الحكومة الإسرائيلية، أطلقت حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي لحشد أنصارها للمشاركة في "مسيرة الأعلام" وتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.

وأضافت أن هذه الجماعات تسعى إلى فرض واقع جديد داخل باحات المسجد، عبر أداء طقوس تلمودية علنية ورفع الأعلام الإسرائيلية، في محاولة لتغيير "الوضع القائم" وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

ووصفت المحافظة هذه التحركات بأنها "عدوان صارخ" يندرج ضمن مخططات تهويد القدس.

وأشارت إلى تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستفزازات منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك محاولات متكررة لإدخال "قرابين نباتية وحيوانية" إلى المسجد الأقصى، معتبرة ذلك تهديدا للأمن والاستقرار ومحاولة لتصعيد الصراع دينيًا.

ويقصد بمصطلح "قرابين نباتية وحيوانية" طقوسا دينية يسعى متطرفون إلى أدائها داخل المسجد الأقصى، تتضمن تقديم مواد غذائية نباتية أو ذبح حيوانات كقربان، استنادا إلى ممارسات دينية يهودية قديمة.

وتُعد هذه المحاولات حساسة للغاية، إذ ينظر إليها الفلسطينيون على أنها انتهاك لحرمة المسجد ومحاولة لتغيير طابعه الديني القائم.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.