مجلس التعاون الخليجي يؤكد تصنيفه حزب الله "منظمة إرهابية"

إسطنبول / الأناضول

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول المجلس تعتبر "حزب الله" اللبناني "بكافة قادته وفصائله منظمة إرهابية"، مدينا تصريحاته بشأن البحرين.

وقال البديوي في بيان، الاثنين، إن المجلس يدين "التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، التي تناول فيها الشأن الداخلي لمملكة البحرين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق من أجرموا في حق وطنهم، وثبت تورطهم في التخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني".

وأشار إلى أن دول المجلس "تعتبر مليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، بموجب قرار اتخذته في العام 2016".

وأضاف أن ذلك جاء على خلفية "استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك المليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها".

وشدد البديوي على رفض المجلس "لجميع الممارسات التي تهدد أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وتحاول نشر الفوضى والانقسام فيها".

وتابع: "أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة، وتهديد مؤسساته الشرعية، لن تكون مقبولة إقليمياً أو دولياً".

وجدد الأمين العام، دعم مجلس التعاون للخطوات "البناءة" التي تتخذها لبنان برئاسة جوزيف عون، والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام.

وشدد على أهمية "دعم الأحزاب اللبنانية كافة للنهج الإصلاحي، والتفافها حول الدولة لتخليص لبنان من أزماته، ومساهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق".

والأحد، انتقد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الإجراءات التي اتخذتها سلطات البحرين بحق متهمين بالتخابر مع "الحرس الثوري" الإيراني، معتبرا أن "اعتقال العلماء وقادة الرأي جزء من سقوط السلطة واستمرارها في ممارسة الظلم بحق أبناء شعبها".

وجاءت تصريحات قاسم عقب إعلان وزارة الداخلية البحرينية، السبت، كشف تنظيم مرتبط بـ"الحرس الثوري" يتبنى فكر "ولاية الفقيه"، واعتقال 41 شخصا من عناصره.

وقالت الداخلية إن الأجهزة الأمنية كشفت عن التنظيم بعد تحريات وتقارير أمنية وتحقيقات سابقة بمعرفة النيابة العامة "في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

