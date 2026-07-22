بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية أنها بدأت بالفعل استئناف تصدير النفط بعد توقف منذ 2022

مباحثات يمنية مع التحالف العربي لتعزيز استقرار شبوة بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية أنها بدأت بالفعل استئناف تصدير النفط بعد توقف منذ 2022

اليمن/ الأناضول

بحثت السلطات اليمنية، الأربعاء، مع التحالف العربي بقيادة السعودية، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة شبوة النفطية (جنوب)، بالتزامن مع بدء استئناف تصدير النفط بعد توقف استمر منذ أواخر عام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن محافظ شبوة عوض ابن الوزير، التقى قائد قوات التحالف العربي في المحافظة العميد مصلح العتيبي، حيث تناول اللقاء تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المحافظة ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار.

كما ناقش الجانبان دعم جهود التنمية والإعمار، ومواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتلبية تطلعات أبناء المحافظة نحو التنمية المستدامة.

وأشاد محافظ شبوة بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لجهود السلطة المحلية، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية وقطاعات الخدمات الأساسية في المحافظة.

من جانبه، أكد العميد العتيبي، حرص قيادة قوات التحالف على مواصلة دعم السلطة المحلية في شبوة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم أمن واستقرار المحافظة، ويسهم في دعم مسيرة التنمية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الراهنة.

وتأتي هذه المباحثات في وقت بدأت فيه الحكومة اليمنية استئناف تصدير النفط.



وفي هذا الخصوص، أكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، في تصريح لقناة "العربية" السعودية، أن الحكومة "بدأت بالفعل في تصدير النفط".



وأشار نعمان، إلى أن الحكومة منحت جماعة الحوثي "فرصة أخيرة" للانخراط في مسار ينهي الأزمة، مع التأكيد أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلم".

والاثنين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط، مؤكدا أن عائداته ستوجه لدعم الموازنة العامة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.

وتوقفت صادرات النفط اليمنية منذ أواخر عام 2022 إثر هجمات نفذتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بينها محافظة شبوة.

وتعد شبوة من أبرز المحافظات اليمنية الغنية بالنفط والغاز، فيما تقول الحكومة اليمنية إنها خسرت مليارات الدولارات جراء توقف تصدير النفط، الذي كان يوفر نحو 70 بالمئة من إيراداتها.