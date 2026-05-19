مباحثات قطرية إثيوبية في الدوحة بشأن تعزيز التعاون خلال لقاء بين وزير الخارجية القطري ووزير الدولة بالخارجية الإثيوبية..

إسطنبول / الأناضول

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية هاديرا أبيرا أدماسو، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الدوحة، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية قالت فيه إن الجانبين بحثا "علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها".

كما استعرض الوزيران "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة أدماسو (غير محددة المدة)، وسط أزمات في القارة الإفريقية، وخلافات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة" الذي بدأت أديس أبابا إنشاءه بالعام 2011.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإثيوبيا إلى العام 1995، وتم افتتاح سفارة دولة الدوحة في أديس أبابا بالعام 2012.