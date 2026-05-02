مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في النقل وسلاسل الإمداد خلال لقاء بين مسؤولين من البلدين في الرياض..

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحثت سوريا والسعودية، السبت، تعزيز التعاون في قطاع النقل البري وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في الرياض بين معاون وزير النقل السوري محمد رحال، مع نائب رئيس الهيئة لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل بالسعودية عبد المجيد الطاسان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة التي لم توضح مدة زيارة المسؤول السوري إلى أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري.

كما تمت "مناقشة سبل تطوير منظومة النقل بين البلدين ورفع كفاءتها، بما يشمل تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتعزيز التنسيق الفني والتنظيمي".

وأكد الجانبان على "أهمية استمرار التعاون المشترك لدعم انسيابية النقل البري، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابا على حركة النقل والخدمات اللوجستية بين سوريا والسعودية".

ويأتي اللقاء في إطار "العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على دعم القطاعات الحيوية وتنمية الروابط الاقتصادية"، وفق "سانا".

والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وعقدت معها شراكات سياسية واقتصادية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).