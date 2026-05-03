مباحثات سعودية خليجية مع وفد برلماني أوروبي في لقاءات منفصلة للوفد بالرياض مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ونائب رئيس مجلس الشورى السعودي مشعل السُّلمي

إسطنبول/ الأناضول

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مباحثات سعودية خليجية مع وفد برلماني أوروبي شملت سبل تعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة للوفد الأوروبي برئاسة النائب راينهولد لوباتكا، رئيس وفد "العلاقات البرلمانية الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية"، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ونائب رئيس مجلس الشورى السعودي مشعل السُّلمي.

ووفقا لبيان مجلس التعاون، استقبل البديوي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وفدا من البرلمان الأوروبي الذي يزور المملكة حاليا، دون تحديد مدة الزيارة.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة الشراكة والتعاون بين مجلس التعاون والبرلمان الأوروبي، بما يخدم مصالح الجانبين ويعود بالنفع على شعوبهما، وإسهامها في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية"، وفق بيان للمجلس.

كما جرى خلال القاء "تبادل الآراء حول السبل المثلى والمقترحات لتعزيز العلاقات بين الجانبين".

وشدد البديوي، على أن دول مجلس التعاون "تسعى لتعزيز علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين بما يخدم التنمية والازدهار والأمن والاستقرار".

وأوضح أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للأمانة العامة للمجلس "تعزز من العلاقات الخليجية – الأوروبية، وتفتح مجالات أوسع للتعاون بينهما".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، حيث جدد أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي دعمهم لدول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية الأخيرة عليها.​

وفي سياق متصل، استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، الوفد الأوروبي، حيث جرى استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي ومجالات تعزيز التعاون المشترك.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي لقاء ثالث، اجتمع نائب رئيس مجلس الشورى السعودي مشعل السُّلمي، بالوفد الأوروبي الذي أكد "تضامنه الكامل" مع السعودية و"إدانته للاعتداءات الغاشمة" التي تعرضت لها خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "واس".

جدير بالذكر أن وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، يعمل كذراع دبلوماسية للبرلمان الأوروبي، حيث يتولى مسؤولية تعزيز وتطوير الروابط البرلمانية والسياسية والاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

ومع بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، ردت طهران بهجمات على ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في الدول الخليجية أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار مادية في بنى تحتية مدنية.

وفي 8 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت واشنطن وطهران عن هدنة بوساطة باكستانية، لتستضيف إسلام أباد في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.